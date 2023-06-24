ضبط مالك شركة سياحة بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بتضررها من مالك شركة سياحة، لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

وفور قيام رجال الأمن بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مالك شركة سياحة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت - طلقات صوت وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.