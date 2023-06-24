اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 01:35 م
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ضبط سائق بتهمة القتل الخطأ صدم بسيارته الأجرة شخص فى الخليفة

السبت، 24 يونيو 2023 01:04 م
ضبط سائق بتهمة القتل الخطأ صدم بسيارته الأجرة شخص فى الخليفة سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق "ميكروباص" ، صدم بسيارته شخص أثناء سيره فى الشارع مما ادى لوفاته .
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية،  لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، بحدوث مصادمة ومصاب "توفى أثناء إسعافه" بدائرة القسم.
 
بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإصطدامه بـ(عامل - مقيم محافظة الجيزة) مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا انه توفى أثناء إسعافه متأثراً بإصابته.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف يإرتكاب الواقعة عى النحو المشار إليه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

اخبار الحوادث

قسم شرطة الخليفة

وزارة الداخلية

مديرية امن القاهرة



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