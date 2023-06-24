شحن 153 ألف طن من خام الكلينكر إلى دول أفريقيا عبر ميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الأفريقية عبر الأرصفة الجديدة فقد استقبلت السفينة KAAN AKSOY القادمة من تركيا لشحن 51 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبلت السفينة IDEE FIXE القادمة من ميناء الدخيلة لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى السنغال، وانتهى الميناء من شحن السفينة VILA OLYMPIC القادمة من الاسكندريه لشحن 47 ألف طن من خام الكلينكر إلى توجو.

فى نفس السياق، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A وذلك لتفريغ 3407 طن رخام، كما استقبل الميناء السفينة ALSU وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية.

وفى هذا الصدد، تتخذ الجهات المعنية جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.