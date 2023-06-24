اليوم السابع
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رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

السبت، 24 يونيو 2023 12:21 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك هيئة قضايا الدولة - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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يهنئ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
 
وهنأت قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
 
 

قضايا الدولة

عيد الاضحى المبارك

ثورة 30 يونيو



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