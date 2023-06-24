رئيس الوزراء الهندي يغادر الولايات المتحدة متجها إلى مصر

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غادر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واشنطن اليوم السبت متجها إلى مصر، عقب زيارة إلى الولايات المتحدة عقد خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية أن زيارة مودي إلى مصر، التي تستغرق يومين، وتأتي بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أول زيارة ثنائية يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ عام 1997.

ومن المقرر أن يعقد مودي، خلال الزيارة، محادثات مع الرئيس السيسي وسلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقي مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.

وقبل أيام من زيارته.. قال رئيس الوزراء الهندي إنه متحمس للقيام بزيارة دولة إلى مصر هذا البلد الصديق لأول مرة.