"ديلر" يكشف تفاصيل سقوطه بالحشيش قبل ترويجه بين عملائه فى بدر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم ضبطه في مدينة بدر، وبحوزته 2.500 كيلو من مخدر الحشيش، أنه تحصل على المخدر من عاطل، يتولى ترويجه بين عملائه في القاهرة، وأشار إلى أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق مكاسب طائلة.

أضاف المتهم أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، والهواتف المحمولة يستخدمها في التواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد تورط مسجل خطر، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، واستعداده لترويج كمية من الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، ألقى رجال المباحث القبض عليه، وضبط بحوزته 2.500 كيلو من مخدر الحشيِ، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.