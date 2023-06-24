حي شرق الإسكندرية يحصل على 270 ألف جنيه تصاريح ذبح بمحلات الجزارة

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حى شرق محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة للذبح.

حيث قامت لجنة المعاينة الخاصة بتصاريح الذبح بمحلات الجزارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، وقامت بتحصيل 270 ألف جنيه رسوم التصاريح الخاصة بالذبح، وذلك طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتطبيق اشتراطات الذبح بمحلات الجزارة.

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، أن اللجنة قامت بالمرور على المحال التي تقدمت بطلبات المعاينة الخاصة بالتصريح اللازم للذبح ولإقامة الشوادر بمحال الجزارة وبيع وعرض اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، مشددا على اللجنة بضرورة استمرار المتابعة وفرض الغرامات المقررة على المخالفين لاشتراطات الذبح والمخالفات البيئية وإعادة الشيئ لأصله،وكذا مقيمي الشوادر بدون تصريح مسبق وذلك لحين انتهاء فترة العيد.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحى رئيس اللجنة ، وجميع أعضاء اللجنة من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والعضو القانوني ورخص المحال والإيرادات بالحي.



حملات حي شرق علي محلات الجزارة بالإسكندرية



حملات علي محلات الجزارة بالإسكندرية