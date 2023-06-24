اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 05:44 م
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حصاد الوزرات.. لطلاب الثانوية العامة.. عدد الأسئلة والدرجات بامتحان الكيمياء والجغرافيا

السبت، 24 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزرات.. لطلاب الثانوية العامة.. عدد الأسئلة والدرجات بامتحان الكيمياء والجغرافيا طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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