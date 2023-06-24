حصاد الوزرات.. لطلاب الثانوية العامة.. عدد الأسئلة والدرجات بامتحان الكيمياء والجغرافيا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزرات.. لطلاب الثانوية العامة.. عدد الأسئلة والدرجات بامتحان الكيمياء والجغرافياالسبت، 24 يونيو 2023 05:00 م
طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى
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