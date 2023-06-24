جهود مكثفة ببورسعيد لعودة ضخ المياه بعد انقطاعها لليوم الرابع على التوالى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تكثف محافظة بورسعيد، من جهودها لعودة ضخ المياه إلى طبيعتها في عدد كبير من المناطق بشتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك تزامناً مع انقطاعها لليوم الرابع على التوالي.

واستمر انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، ولليوم الرابع على التوالي، مما أثار تساؤلات لقطاع عريض من الأهالي حول موعد عودة المياه مرة أخرى.

وأجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة على المحطة المغذية لمحافظة بورسعيد بالقنطرة غرب، لمتابعة الإجراءات العاجلة التي اتخذتها المحافظة، والتشديد على سرعة نهو الأعمال وعودة المياه لصورتها الطبيعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أنه فور ضعف ضغط المياه تم التواصل مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة الري وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقام الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية بزيارة محافظة بورسعيد، لتفقد ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة.

وقال محافظ بورسعيد، إن وزارة الموارد المائية والري تختص بأعمال تطهير الترعة، وتقوم بأعمال رفع المياه الشركة القابضة لمياه ااشرب والصرف الصحي، وتتولى هيئة قناه السويس عملية تمرير المياه عبر مرشحات تم تطهيرها، وبعد ذلك يتم الضخ للمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هيئة قناة السويس قامت بزيادة طاقة محطة مياه شرب بورسعيد إلى 440 ألف متر مكعب بدلاً من 360 ألف متر، وزيادة عدد مرشحات المياه نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني بالمحافظة.

ولفت المحافظ، إلى أنه أثناء أعمال ضخ المياه من ترعة بورسعيد يتم أعمال صيانة دورية لإزالة ورد النيل، خلال خطة زمنية، وتقوم برفع ورد النيل الموجود بالترع بالاضافة إلى أعمال التطهير والتوسيع.

وتقوم وزارة الري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعملية التطهير للرواسب الموجودة في محطات رفع المياه، كل عام خلال شهر يونيه، وينتج عنها انخفاض منسوب المياه، حتى يتم الانتهاء من عملية التطهير.

وأصدرت وزارة الموارد المائية والري، بياناً في وقت سابق، قالت فيه أن الدكتور هاني سويلم تفقد حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد، والتأكد من التزام وزارة الري بالمناسيب المطلوبه لمآخذ محطة مياه شرب بورسعيد، وأن أجهزة وزارة الرى إستوفت المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد.

ووجه الدكتور سويلم، باستمرار متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة، وقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة نهو التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد من ك 32.50 وحتى النهاية خلال 10 أيام، وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

وتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى لمحافظة بورسعيد لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد، والتأكد من إلتزام وزارة الموارد المائية والري بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطه الشرب عند كيلو 31.5 من ترعة بورسعيد والتي تُغذى مدينة بورسعيد بإحتياجاتها من مياه الشرب.

والتقى الدكتور سويلم باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، وتفقدا ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، حيث تبين قيام أجهزة وزارة الرى باستيفاء المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد.

ووجه الدكتور سويلم، لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة، كما وجه للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة نهو التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد فى المسافة من ك 32.50 وحتى النهاية خلال 10 أيام من تاريخه والإفادة بتقرير عن نهو أعمال التطهير.

كما وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بالإستمرار فى تنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين ، وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه بالمناسيب والتصرفات المطلوبة لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية.