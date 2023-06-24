تقرير: ارتفاع وفيات المشاة فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 40 عامًا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن عدد وفيات المشاة العام الماضي فى الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا ، وفقًا لتقرير جديد.

ويشير التقرير الصادر عن إدارة سلامة الطرق السريعة ، وهي منظمة غير ربحية تمثل مكاتب سلامة الطرق السريعة في الولايات والأقاليم ، إلى مقتل 7،508 من المشاة في حوادث المرور في عام 2022 ، وهو أكبر عدد منذ عام 1981. ويمثل المجموع زيادة بنسبة 1 في المائة فقط عن عام 2021 ولكنه مستمر اتجاه تصاعدي كان يحدث منذ عقود.

وتُظهر البيانات الواردة من التقرير أيضًا أن عدد وفيات المشاة بسبب حركة المرور ارتفع كل عام تقريبًا بين عامي 2010 و 2021 ، بزيادة 77 بالمائة من 4302 إلى 7624. وشكلت وفيات المشاة 13 في المائة من جميع الوفيات المرورية في عام 2010 ولكنها شكلت 17.6 في المائة في عام 2021.

ارتفع عدد الوفيات الأخرى الناجمة عن حوادث المرور لغير المشاة بنسبة 25 في المائة فقط خلال هذه الفترة.

ويذكر التقرير أن الارتفاع في عام 2022 يمكن أن يعزى إلى عدد قليل من الولايات التي شهدت زيادات كبيرة. وشهدت ولاية أريزونا 47 حالة وفاة إضافية للمشاة مقارنة بعام 2021 ، بينما سجلت ولاية أوريجون 41 حالة وفاة إضافية وولاية فيرجينيا 44 حالة وفاة أخرى.

وتتوقع المنظمة أيضًا أن يصل العدد الإجمالي لوفيات المشاة إلى 8126 بمجرد أن تتلقى بيانات إضافية ، والتي ستكون المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 8000 منذ عام 1980.

ووجدت المنظمة أيضًا أن الزيادة في الوفيات كانت جزئيًا نتيجة اختيار المزيد من السائقين للمركبات الأكبر والأثقل ، مما يقلل من فرص نجاة شخص ما بعد اصطدامه بسيارة.

ومن عام 2012 إلى عام 2021 ، زاد عدد الوفيات المتعلقة بسيارات الدفع الرباعي بأكثر من الضعف من 807 إلى 1773 ، في حين زاد عدد الوفيات المتعلقة بسيارات الركاب بنسبة 26 في المائة فقط. وارتفع عدد مبيعات وتأجير الشاحنات الخفيفة ، التي تشمل سيارات الدفع الرباعي ، من 5865 في عام 2010 إلى 11690 في عام 2021.