تقدم مصر فى المؤشرات الدولية لجودة التغذية الكهربائيّة.. اقرأ التفاصيل

كتبت إيمان علي

شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

وطبقا لما أعلنته وزارة التخطيط خلال الجلسة العامة فإنه فيما يخُص قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، تتضمّن الخطة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط أن مصر قد تقدّمت بدرجة كبيرة في مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، حيث انتقلت إلى الـمركز (77) عام 2019 مُقابل احتلالها الـمركز (121) في عام 2014، مع توقّع الارتقاء إلى الـمركز (75) بحلول عام 2024، وتتمثل المستهدفات في :

-استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، لتحقق ناتجًا قدره 203 مليار جنيه.

-من المتوقع ارتفاع الطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س وارتفاع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالي الطاقة الـمُولّدة إلى 11,8% عام 23/2024.

-مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، بالأخص مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة.

-إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم.

-نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100كم.

- استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.