تسليم عقود تمويل لمشروعات صغيرة بـ 6 ملايين جنيه لـ 200 مستفيد في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف اليوم، الاحتفالية التى تم تنظيمها، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسستى حياة كريمة وأبو هشيمة الخير، وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعى، لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف

حضر الاحتفالية :النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، نهى طلعت المدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، عهود وافى أمين عام مؤسسة حياة كريمة، محمد مطر رئيس قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفه بمؤسسة حياة كريمة، خالد احمد مدير منطقة شمال الصعيد، مدحت زكريا مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة ببنى سويف، الدكتور محمد جبر منسق عام حياة كريمة ببنى سويف، أمل عزوز وكيل وزارة التضامن، إمام أحمد، رمضان عبد السلام مديرى مشروعات الأورمان ببنى سويف.

وخلال الاحتفالية، التى أقيمت بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بنى سويف، تم تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيد بإجمالى مبلغ 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل مستفيد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع عدد 3 آلاف كرتونة مواد غذائية و3 طن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وفى كلمته هنأ المحافظ الحاضرين بعيد الأضحى المبارك، والذكرى الــ 10 لثورة 30 يونيو المجيدة، مقدماً التهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومى، لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتى أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة.وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات االصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب

وثمّن محافظ بنى سويف الدور الحيوى والمحورى الذى يقوم به المجتمع المدنى لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة فى أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود الواضحة والملموسة التى تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، التى تعد ترجمة عملية وتطبيق فعلى لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية فى دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

ومن جانبه عبر النائب أحمد ابوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن سعادته بهذه المبادرة التى تستهدف شقين فى غاية الاهمية الاول تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن فتح باب رزق كل شهر لـ 200 أسرة بتوفير ما لا يقل عن الف فرصة عمل.

وأكد أبو هشيمة أن هذه الفعالية ستتكرر كل شهر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه هناك عدد اخر من المبادرات الخيرية التى سيتم تنفيذها فى محافظة بنى سويف خلال الفترة المقبلة.