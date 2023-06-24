بوتين يشكر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع مجموعة "فاجنر"

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أعرب الرئيس الروسى فلاديميربوتين عن شكره للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجينى بريجوجين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن قناة "بول بيرجوفو" البيلاروسية أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو أجريا اتصالا هاتفيا مساء اليوم /السبت/ مجددًا، حيث أطلع الرئيس البيلاروسى نظيره الروسى على تفاصيل نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.



وأعرب الرئيس الروسى - أثناء الاتصال الهاتفى - عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسى على العمل الذى تم إنجازه.



يُذكر أن رئيس شركة "فاجنر" يفجينى بريجوجين أعلن فى وقت سابق بعد 24 ساعة من تمرده عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن فى الاتجاه المعاكس.