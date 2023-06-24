اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 10:52 م
أكرم القصاص
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بلينكن يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية مجموعة السبع الوضع فى روسيا

السبت، 24 يونيو 2023 10:05 م
بلينكن يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية مجموعة السبع الوضع فى روسيا بلينكين
أ ش أ

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 بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم /السبت/ مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الوضع فى روسيا.

وجاء فى بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلينكين تحدث اليوم مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ لمناقشة الوضع الحالى فى روسيا، وفقا لبيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية


وجدد بلينكين التأكيد على أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير. وستبقى الولايات المتحدة على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع استمرار تطور الوضع.

 

 


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