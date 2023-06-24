اليوم السابع
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بدء جلسة المباحثات بين رئيس الوزراء ورئيس وزراء الهند

السبت، 24 يونيو 2023 06:43 م
بدء جلسة المباحثات بين رئيس الوزراء ورئيس وزراء الهند رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الهندى
كتبت هند مختار

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بدأت منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الهندى والوزراء والمسئولين من الجانبين.
 
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. 
 
ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.
 
وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.

مصر والهند

رئيس وزراء الهند

مجلس الوزراء

مطار القاهرة



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