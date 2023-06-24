انخفاض أسعار الأضاحى فى أسواق الإسماعيلية.. والتجار: نبيع بأسعار منخفضة

شهدت أسواق الماشية في القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، انخفاضا كبيرا فى أسعار الأضاحي قبل أيام من عيد الأضحى، في ظل عدم الإقبال، وسجل سعر كيلو الضأن الفلاحى قائم، من 150 حتى 155 جنيهًا، والماعز بـ160 جنيهًا للكيلو قائم.

كما شهدت الأسواق وجود أعداد كبيرة من الضان والماعز دون بيع أو شراء وأكد تجار الأضاحي، أن الأسعار بدأت في التراجع منذ أسبوع نظرًا لعدم الإقبال على الشراء.

وقال جميل أبوسلمى تاجر مواشى وماعز وضانى أن الأضاحى متوفرة ولكن الإقبال هلى الشراء ضعيف، مؤكدًا أن الأسعار فى تراجع وخاصة خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، مشيرًا إلي أن الأسعار تراجعت بسبب توافر الماشية وانخفاض أسعار الأعلاف.

أضاف أن التجار مستعدين للبيع باصل ثمن الماشية دون مكسب وفى تجار آخرين ييبيعون بخسارة من أجل تحصل علي أموال قبل العيد، وتسديد ديونهم، لآن وجود المواشي من الأغنام والضانى تحتاح إلى مصاريف نقل وعلف وارضية فى الأسواق موجها نصيحته للراغبين فى شراء الأضاحى انهم ينزلو الأسواق خلال الأسبوع المقبل قبل العيد للشراء لأن الأضاحى بترخص كل يوم عن اليوم اللى قبله بسبب كثرة المعروض وقلة الشراء.

ومن جانبها قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بطرح لحوم مجمدة "برازيلى" مقابل 160 جنيهًا للكيلوجرام، وذلك بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن يتم مراعاة التوزيع على كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال توفير اللحوم بعدد 12 منفذا بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ونشرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية والموزعة على مدينة الإسماعيلية ومراكز القصاصين وفايد، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وتضمنت الفروع داخل مدينة الإسماعيلية كلا من:

- دلتا ماركت في شارع بورسعيد بجوار مسجد حفني في دائرة حي ثان

- ومنفذ أهرام العرايشية في شارع البحري بمنطقة مساكن هيئة قناة السويس، بحي ثان

- وأهرام زايد بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث

- تجزئة الإسماعيلية في شارع الثلاثيني بنطاق حي ثان

- وتجزئة فايد بجوار المدرسة الفنية الصناعية بمركز ومدينة فايد.

كما تضمنت الفروع

- تجزئة القصاصين بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين

- وتجزئة الخامسة في منطقة الخامسة بدائرة حي ثالث

- وأسماك زايد بالشارع التجاري في حي الشيخ زايد بنطاق حي ثالث.

- وأسماك أبو سلطان بقرية أبو سلطان في مركز ومدينة فايد بالإضافة إلى أماكن أخرى داخل مراكز ومدن المحافظة.

وقالت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، إنه جرى طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بـ 160 جنيها بالمنافذ الاستهلاكية لبيعها بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالسوق الخارجي، ضمن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية في بيان رسمي أن جميع اللحوم يتم الكشف البيطري عليها قبل ضخها للمستهلك.