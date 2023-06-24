المتهم بقتل شاب في مدينة بدر: ضربته في رقبته بسبب خلافات مالية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شاب في مدينة بدر، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عقب القبض عليه، أنه أنهى حياته نتيجة خلافات مالية، وذكر أن مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، واعتدلا خلاله على المجني عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح برقبته، تسبب في إنهاء حياته.

أرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم ضبطه، وأوضح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال وبسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة ، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما، فتم إحالته إلى النيابة لتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.