اليوم السابع
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القبض على عاطلين ضبط بحوزتهما مخدر الهيروين فى المنيا

السبت، 24 يونيو 2023 12:40 م
القبض على عاطلين ضبط بحوزتهما مخدر الهيروين فى المنيا كلبش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية ، توقف سيارة ملاكى يستقلها شخصان ولدى التوجه لإستبيان الأمر قام مستقليها بالهروب داخل الأراضى الزراعية ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (جوال بلاستيكى بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام تقريباً - عدد من الهواتف المحمولة).

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديدهما (أحد الأشخاص وشقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (17 كيلو جرام لمخدر الهيروين الخام – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.
 
هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,160,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

المخدرات

امن المنيا

اخبار الحوادث

الهيروين



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