اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور

السبت، 24 يونيو 2023 03:51 م
القبض على المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، حيث انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن عامل قتل شقيقه وزوجة شقيقه، نتيجة خلافات اسرية، حيث تشاجر معهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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