اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية: وصول مليون و626 ألفا و500 حاج من خارج المملكة حتى أمس

السبت، 24 يونيو 2023 06:08 م
السعودية: وصول مليون و626 ألفا و500 حاج من خارج المملكة حتى أمس حجاج بيت الله الحرام
أ ش أ

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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم مليون و626 ألفا و500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الجمعة.

وأوضحت الجوازات - فى بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليونا و559 و53 حاجاً منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 240 ألفا و137 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و617 حاجاً، فى حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و830 حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

 


حجاج بيت الله الحرام

السعودية

الحج

موسم الحج



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