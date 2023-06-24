اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدكتور عماد البنانى يحتفل بعقد قران نجله المستشار أمير على الدكتورة آيه

السبت، 24 يونيو 2023 08:49 م
الدكتور عماد البنانى يحتفل بعقد قران نجله المستشار أمير على الدكتورة آيه عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

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شهدت قاعة الروضة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، احتفال الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، وزوجته عزة الدري، وكيل وزارة الشباب للطلائع، عقد قرآن نجلهما المستشار أمير البناني، على الصيدلانية آية حاتم، وذلك بحضور الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء وسط أجواء مبهجة من أسرة العروسين. 
 
وجاء علي رأس الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والمحاسب مدحت البلتاجي المدير التنفيذي الأسبق للمجلس القومي للرياضة.
 
كما حضر الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي الاسبق لوزارة الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي ايمن بدرة، والدكتور يحيى حسن نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع. 
 
ومن الوسط الفني حضرت النجمة سيمون عقد القران ، بالإضافة إلي حضور  عبير عصام الدين سيدة الأعمال ونائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة الحاليين والسابقين، بالإضافة الي عدد من قيادات وزارة الداخلية، وأعضاء هيئة النيابة العامة.
 
 
حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (7)
وزير الشباب والرياضة والدكتور على جمعة
 
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عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية
حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (1)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (2)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (3)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (4)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (5)
حفل عقد قران المستشار أمير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (6)عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (8)عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية
حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (9)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (10)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (11)عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة ايه
حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (12)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة ايه

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (13)عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة ايه
حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (14)
عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة أية

حفل زفاف الدكتور عماد البناني والدكتورة آيه نجلة المستشار أمير على (15)عقد قران المستشار امير البناني علي الدكتورة ايه

 


‎المستشار أمير البناني

الدكتور عماد البناني

عزة الدري

عقد قران

الدكتوره ايه



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