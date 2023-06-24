التحقيقات: نصاب مصر القديمة أوهم ضحاياه بعمله فى جهة حكومية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن الشخص المتهم بالنصب على المواطني ن فى منطقة مصر القديمة، أوهم ضحاياه بعمله فى جهة حكومية وقدرته على توفير وظائف حكومية مقابل هدايا ومبالغ مالية بخلاف الحقيقة، وعقب حصوله على الأموال يتهرب منهم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتضرره من أخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين احتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر باستخدامها فى النصب على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.