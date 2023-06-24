الباباظ فاكهة لعلاج السكر والضغط والقلب بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت أسواق الفاكهة في الإسكندرية، انتشار فاكهة الباباظ الموسمية، والتي تلقى إقبالا كبيرا من قبل عدد من المواطنين بالمحافظة، لاحتوائها على عدة فوائد صحية لعلاج أمراض مختلفة منها، السكر والضغط والقلب وتقوم بتقوية المناعة.

قال سعيد أحمد 71 سنة بائع فاكهة، أن يعمل في مهنة بيع الفواكه منذ أن كان عمره 16 عاما، وخلال تلك الفترة كان يبيع أنواع مختلفة من الفواكة الموسمية منها الكيموكار والباباظ والتفاح بجميع أنواعه من اللبناني واليوناني والإيطالي والأمريكي ، والموز بليكا .

وأضاف سعيد احمد ل " اليوم السابع"، أن فاكهة الباباظ فاكهة موسمية لها مذاق خاص ومتميز مثل المانجو وتحتوي فاكهة الباباظ على فوائد وعناصر عديدة منها لمرضي السكر والضغط والقلب وتقوية المناعة في الجسم، وتزرع فاكهة الباباظ في مناطق المعمورة والكنج مريوط والعريش والإسماعيلية والمناطق الصحراوية ، ويكون موسم الحصاد شهر مايو ويونيو من كل عام .

وأشار بائع الفاكهة، أن فاكهة الباباظ تتميز بشكلها وطعمها المشابة للمانجو، ونتعرف على نضج ثمرة الباباظ عندما نرى علامات الاصفرار عليها فتقطف وتستخدم إما أن تأكل أو تعصر، موضحا أن فاكهة الباباظ سعرها رخيص والكيلو منها بـ10 جنيها فقط.

يذكر أن ثمرة الباباظ فوائد كثيرة منها تقوية عضلات القلب وتنظيم ضرباته والدورة الدموية لجسم الإنسان، كما أنه مفيد جداً للمعدة وخاصة عسر الهضم، وخاصة المرض السكرى، كما أنها تعمل أيضاً على تحسين وظائف الكبد والكلى.



انتشار-فاكهة-الباباظ-في-أسواق-الإسكندرية



فاكهة-الباباظ-في-الإسكندرية



فاكهة-الباباظ--في-الإسكندرية