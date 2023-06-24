الاستماع لشهود عيان في حادث مصرع طفلين صعقا بالكهرباء بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مصرع طفلين صعقا بالكهرباء، في إحدى قرى العياط، وتبين أن الطفلين أثناء اللهو تعرض للصعق من كولدير مياه، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفلين في قرية بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلين أثناء اللهو، وشرب المياه من كولدير، أصيبا بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتين لثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.