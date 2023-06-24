إحالة 4 أشخاص قتلوا فرد أمن للهروب من مصحة إدمان بالمقطم

قررت نيابة جنوب القاهرة،إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات ، بتهمة قتل فرد أمن لمركزعلاج إدمان بالمقطم في محاولة منهم للهرب من المصحة.

تلقى قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بتهشم بالرأس ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة حارس أمن يدعى «أحمد.س» في العقد الثالث من العمر، وتبين من التحريات والتحقيقات أن 4 مدمنين أنهوا حياة حارس أمن في مصحه لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم حتى يتمكنوا من الهرب.

وكشفت التحريات بأن المجني عليه حارس أمن بإحدى مصحات علاج الإدمان بدائرة القسم، مضيفة أن 4 مدمنين حاولوا الهرب وعندما فشلوا اعتدوا عليه بقطع خشبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.