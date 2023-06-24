أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة خفير خصوصى بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة خفير خصوصى فى مكان عملة فى أحد المخازن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " أ أ أ "، 46 سنة خفير خصوصى، جثة هامدة، ولم يتم الجزم بسبب الوفاة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

على الفور انتقلت قوة أمنية بمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى يقوم بغفرة على أحد المخازن بقرية الشيخ عتمان دائرة المركز، وأن مجموعة من الأهالى عثروا على جثته صباحا، وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه، وتبين أنه قد فارق الحياة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.