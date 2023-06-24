أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة تنفى اعتزامها إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، فضلاً عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مُشيرةً إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مدبولى: الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية والتراث لا يمكن تدميره

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك مقابر من الممكن أن تنهار، موضحا أن هناك بدائل لتطوير هذه المقابر سواء من تطوير الواجهة، بجانب حلول وبدائل كثيرة، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية ولا يمكن أن تدمر هذا التراث. التموين: إيقاف العمل بتوريد القمح المحلى خلال عيد الأضحى المبارك أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023 اعتبارا من يوم 27 يونيو وحتى 30 يونيو2023 في فترة عيد الأضحى على أن يتم استئناف العمل ‏اعتبارا من يوم 1/7/2023‏. الجمارك: دخول 306 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثرمن 306 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11مايو الماضى إلى 22 يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم. التعليم العالي: إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي أظهر إعلان نتائج تصنيف (ليدن CWTS Leiden ) لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية من إجمالي 1411 تم إدراجهم في التصنيف لهذا العام، وتصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية والإفريقية المدرجة في التصنيف، حيث جاءت في المرتبة (279)عالميًا، وجاءت جامعة عين شمس بالمركز الثاني محليًا والمرتبة (537) عالميًا، في حين حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث محليًا والمرتبة (572) عالمياً، يليها جامعة الإسكندرية بالمركز الرابع محليًا والمرتبة (617) عالميًا، يليها جامعة الزقازيق بالمرتبة الخامسة محليًا والمركز (637) عالميًا. 1000 جنيه رسوم تصريح حفظ ونقل جلود الأضاحى بالجيزة اتخذت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من القرارات العاجلة استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين لكي يمر العيد دون أي معوقات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية. الخارجية: مستمرون فى دعم السيدات بالسلك الدبلوماسى لأداء مهامهن فى خدمة الوطن أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزارة تستمر في دعم المرأة بالسلك الدبلوماسى لأداء مهامهن في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة المصرية. مدير أوقاف الجيزة: تجهيز أكثر من 5 آلاف مسجد و500 ساحة لصلاة عيد الأضحى كشف الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن المديرية تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة والتي يتجاوز عددها 5000 مسجد، استعدادا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. الأزهر: العينات العشوائية للثانوية الأزهرية تشير لارتفاع نسب النجاح عن 2022 قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه يتابع نتائج تصحيح العينات العشوائية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي يوما بيوم، للوقوف على سير الامتحانات وصعوبة وسهولة الأسئلة، كما يتابع ردود أفعال الطلاب على الامتحانات، وزف فضيلته بشرى للطلاب بأن نتائج تصحيح العينات العشوائية هذا العام تشير إلى أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، كما أن الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد، مشيدا بالتزام الطلاب واعتمادهم على أنفسهم، مؤكدًا أن أبناء الأزهر استشعروا المسؤولية وبدأت ثقافة الغش تنتهي رويدا رويدا.

رئيس مجلس الأعمال العراقى بالأردن: استقرار الأمن فى مصر يجعلها قبلة للاستثمار

أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني في عمان الدكتور ماجد الساعدي، أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر يجعلها قبلة للاستثمار ويحقق المزيد من الفرص الاستثمارية لجميع من يرغب في تنفيذ مشروعات من قبل المستثمرين.

تبدأ 15 يوليو.. جدول امتحانات الدور الثانى لصفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية، وذلك عقب اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

بوتين يوقع قانونا يسمح باحتجاز أى شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة فى البلاد

صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أى شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة فى البلاد مدة 30 يوما، بحسب "روسيا اليوم".

البدء في وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض بالقاعات الرئيسية بالمتحف الكبير

في إطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، عقد اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة