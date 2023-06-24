أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى بعنوان "الابن البار إسماعيل عليه السلام"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى بعنوان "الإبن البار إسماعيل عليه السلام"
وزير الصحة يتفقد المبنى البحرى بمستشفى السلام بورسعيد ويشيد بالتجهيزات الطبية
وزير الصحة: رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا كبيرًا لمنظومة الصحة النفسية
"الأوقاف" تعلن مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022م
وزارة البيئة تشارك فى "مهرجان الموسيقى والبيئة 2023" بحديقة الأزهر بالقاهرة
خطيب الجامع الأزهر: عرفة" يوم فيه أسرار عظيمة ويحمل من المعاني والرسائل
رئيس جامعة حلوان: العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وتعزيز عوامل الجذب
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