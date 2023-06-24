أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى بعنوان "الابن البار إسماعيل عليه السلام"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى بعنوان "الإبن البار إسماعيل عليه السلام"

وزير الصحة يتفقد المبنى البحرى بمستشفى السلام بورسعيد ويشيد بالتجهيزات الطبية