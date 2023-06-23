1700 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال العيد، وكذلك إعلان أماكن ساحات ومساجد صلاة العيد بالقليوبية، والتي يصل عددها 1700 مسجدا على مستوى المحافظة ومنتشرة في كافة مدن المحافظة والإدارات التابعة، كما يجري حاليا دراسة تحديد عددا من الساحات في مناطق التجمعات في عددا من المدن والقرى والأحياء جاري تحديدها.

وأوضح أبو السعود، أنه انطلقت حملات نظافة المساجد بالمحافظة، بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين لأاء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله".

وافتتح "أبو السعود"، فعاليات حملة النظافة بجميع مساجد محافظة القليوبية، وكانت نقطة البداية لانطلاق الحملة من مسجد الرحمن الرحيم بمدينة بنها، حيث تابع فضيلته على أرض الواقع بدء الحملة فعليا بجميع أركان المسجد ودورات المياه وسطح المسجد، ثم انتقل إلى مسجد الحاج مرزوق بمنطقة الحرس الوطنى ببنها، وقام بالمتابعة والإشراف على نظافته أيضا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة حملة النظافة بجميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية وعددها 15 إدارة فرعية، تقوم بمتابعة جميع المساجد على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تستمر حتى الانتهاء من أعمال النظافة بجميع المساجد المدرجة بخطة صلاة عيد الأضحى.