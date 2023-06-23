مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل مسكنه بإحدى قرى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب طفل بصعق كهربائي في إحدى قرى العياط، مما أسفر عن مصرعه، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في إحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، أصيب بصعق كهربائي أدى لمصرعه في الحال.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.