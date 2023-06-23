محافظ الإسكندرية يشدد بتكثيف الحملات المكبرة لمنع إقامة الشوادر والذبح بالشوارع

وفي هذا الصدد شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح وإقامة الشوادر بالطرق العامة إستهدفت شارع جمال عبد الناصر ، البكباشى العيسوى ، شارع عقل باشا ، شارع نبيل حمدي، شارع إبراهيم السيد ، شارع مصطفي كامل، ش كستانيا، السيوف قبلي، سيدي بشر قبلي ، مسجد الصداقة، القاهرة، أرض الفضالى، شارع أمين خيرت الغندور ، شارع خالد بن الوليد ، شارع دار عيسى ، شارع مسجد الهدي ، المراغي القديمة ، البكاتوشى ، عزبة البحر ، شارع الضرائب العقارية بالسيوف، شارع الأرمن وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 304 آلاف جنيه علي المخالفين.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح بالشوارع وإزالة الشوادر المخالفة شملت متفرعات شارع 45 ، عثمان بن عفان ، ش الصفا والمروة ، منطقة اسكوت والعماروة ، شارع 30 الجديد وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 51 ألف جنيه.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لتطبيق قرار حظر الذبح بالشوارع وإقامة الشوادر بالطرق العامة شملت منطقه كرموز ومنطقة مينا البصل بشوارع الاشوان ، السلطان شاه، الملك شاه، السكرى وأسفرت الحملة عن إزالة 5 فروشات أغنام مخالفة وفرض غرامات فورية تقدر بـ51 ألف جنيه علي المخالفين.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته لمنع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة إستهدفت الحملة حارة الأستقلال ، محسن باشا ، شارع ابن بطوطة، هارون الرشيد ، القاضي سند، الفارابي، ساحة بكير، شارع مراد بك وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 27 ألف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملات مكبرة للتفتيش على محال الجزارة للتأكد من التصاريح اللازمة لإقامة الشوادر شملت الحملة شارع نصر الدين وسيدي ياقوت ورأس التين وسيدي عبد الرحمن والتوسيلى، وحارة الهلال والشهداء وتيمور وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 310 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ33 ألف جنيه.