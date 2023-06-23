اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 08:54 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية: غلق 53 منشأة وضبط 5864 حالة إشغال خلال أسبوع

الجمعة، 23 يونيو 2023 08:11 م
محافظة الإسكندرية: غلق 53 منشأة وضبط 5864 حالة إشغال خلال أسبوع حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

 
وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
وأسفرت الحملات عن غلق 53 منشأة، والتحفظ على 5864 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1027 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 450 ألف جنيه علي المنشآت المخالفة وذلك خلال أسبوع.
 
وكان فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قد شن حملات خلال الأسبوعين الماضين بالمرور على 526 منشأة تجارية وتحرير 84 محضر للمنشآت المخالفة، لافتا إلى أنه تم ضبط 5 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 محلات جزارة للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار بمحطة مصر والحضرة والعجمى، بالإضافة إلى تحرير محاضر ل26 محل ومطعم قاموا بتضليل المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المعلن.
 
وأشار اللواء محمد أبو كيلة، إلى أنه خلال الحملات تم ضبط (40) محل لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر لها، بالإضافة إلى التحفظ على (969) علبة سجائر مجهولة المصدر، لافتا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المواطنين لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أى ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين وهو 19588.

 


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