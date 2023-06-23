اليوم السابع
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ما هى الإجراءات الواجبة لحماية الثروة الحيوانية عند ارتفاع درجات الحرارة ؟

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:00 ص
ما هى الإجراءات الواجبة لحماية الثروة الحيوانية عند ارتفاع درجات الحرارة ؟ المواشي
كتبت أسماء نصار

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تشهد درجات الحرارة خلال فصل الصيف ارتفاعًا كبير فى معدلاتها، وهو ما قد يتسبب فى حدوث إجهاد للحيوانات خاصة المواشي الحلابة مما ينعكس بالسلب على إنتاجيتها، ويمكن أن يسبب ذلك أضرار صحية كبيرة لها، ولذا يجب الالتزام بحزمة من الإجراءات عند تعرض المواشي لموجة شديدة الحرارة، وهى:
 
1ـ الاهتمام بالتطعيم والاستفادة من القوافل البيطرية التي تقوم بها وزارة الزراعة.
 
2ـ إعداد نظام حماية مناسب للحيوانات مثل المظلات المرتفعة.
 
3ـ تغيير مياه شرب الحيوانات منذ بداية الصباح على فترات قصيرة بسبب ارتفاع حرارة الهواء الجوي.
 
4ـ وضع الحيوانات تحت مظلات وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 12 ظهرا حتى 4 عصرا.
 
5ـ الاهتمام بإعداد علائق تتماشى مع ظروف الإجهاد الحراري.

الحيوانات

الماشية

ارتفاع الحرارة

فصل الصيف



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