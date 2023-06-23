كوليبا: أوكرانيا تتجه نحو الانضمام للاتحاد الأوروبى بأقصى سرعة

وكالات

قال وزير الخارجية دميتري كوليبا، إن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يسير "بأقصى سرعة"، وإذا لم يحدث ما يمنع، ستبدأ مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2023.

وقال كوليبا على الهواء في قناة رادا التلفزيونية: "نحن في طريقنا للحصول على وضعية مرشح العضوية، ثم سندخل في مفاوضات العضوية في أسرع وقت ممكن. أي أننا سنجتاز مرحلتين بأسرع وقت ممكن، ولن تستغرق العملية عدة سنوات كالمعتاد.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن أوكرانيا تندرج حاليا ضمن الجدول الزمني الخاص ببدء مفاوضات الانضمام، بحلول نهاية عام 2023. وشدد الوزير على أنه "إذا لم يحدث ما يمنع قبل نهاية العام، فسنمضي في هذا الطريق بهامة مرفوعة".

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن هذا الأسبوع في تقرير أن كييف استوفت شرطين من الشروط السبعة المطلوبة لبدء المفاوضات الرسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفق المصدر الشروط تتعلق بالإصلاح القانوني، وبقانون الإعلام. وأفاد المصدر بأن التقرير سيركز على الجوانب الإيجابية.

في وقت سابق، حددت المفوضية الأوروبية، في توصياتها لمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، شرطًا يشير إلى أن البلاد يجب أن تفي بسبعة متطلبات، من أبرزها الإصلاح القضائي، إذ تحتاج الحكومة الأوكرانية لإصلاح المحكمة الدستورية، واستكمال تغييرات المجلس الأعلى للقضاء، ومواصلة مكافحة الفساد.