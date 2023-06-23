غسلوا 15 مليون جنيه حصيلة التزوير.. جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بتزوير المستندات الرسمية والنصب علي المواطنين

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين، بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال الاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة.

وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت أنهم زاولوا نشاط إجرامي واستولوا على أموال المواطنين والنصب عليهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، وتزوير الأوراق الرسمية الخاصة وتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية بخلاف الحقيقة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة"على خلاف الحقيقة" وحصولهم على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبى الحصول عليها مما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم ، وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ 15 مليون جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.