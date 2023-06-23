عمة أصغر ضحايا تيتان: كان مرعوبا وقام بالرحلة للتواصل مع والده بعيد الأب

كتبت رباب فتحى

قالت عمة أصغر ضحية على متن الغواصة تيتان، إن ابن أخيها كان مرعوبًا قبل الرحلة، وانضم إليها جزئيًا لإثارة إعجاب والده، الذي كان أيضًا على متنها.

وأوضحت عظمة داود، شقيقة المسافر والمليونير الباكستاني شاه زاده داود، إنها تحدثت إلى سليمان، ابن أخيها قبل مغادرة الغواصة.

وقالت لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن سليمان كان "مرعوبا" ، لكنه ذهب في رحلة مع والده للتواصل معه في عطلة عيد الأب.

وقالت عظمة إن سليمان "لم يكن مستعدا لذلك" قبل الرحلة. لكن شقيقها شاه زاده داود كان مهووسًا بالسفينة منذ طفولته.

وأعلنت شركة "أوشن جيت" الخميس ، بعد أن توصل مسئولو الإنقاذ لحطام الغواصة المفقودة، أن ركاب المركبة قد لقوا حتفهم، بينما قال مسئولو خفر السواحل إن الغواصة تعرضت على ما يبدو "لخسارة كارثية في غرفة الضغط" ، وانفجرت في أعماق المحيط.

وكان من الممكن أن يحدث مثل هذا الانفجار الداخلي بسرعة، ويستمر فقط لأجزاء من الثانية، ومن المحتمل أنها قتلت جميع الركاب على الفور.

وقالت عظمة داود للشبكة "لو أعطيتني مليون دولار ،ما كنت لأدخل غواصة تيتان".

كان سليمان داود "من أشد المعجبين بأدب الخيال العلمي وتعلم أشياء جديدة" وكان يستمتع بلعب الكرة الطائرة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي. ودرس في جامعة ستراثكلايد وكان في سنته الأولى في كلية ستراثكلايد للأعمال.

وكان والده شاه زاده داود نائب رئيس شركة إنجرو ، إحدى أكبر شركات الأسمدة الباكستانية ، بحسب بي بي سي، وأدار شركة داود هيركليز المحدودة للاتصالات والزراعة التي تركز على الزراعة وكذلك مؤسسة داود فونديشين، وهي منظمة تركز على الوصول إلى التعليم في باكستان.

وذكرت بي بي سي أن عائلة داود سافرت إلى كندا من لندن قبل شهر من انطلاق شاه زاده وسليمان في تيتان.