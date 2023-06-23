اليوم السابع
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عاطلان يكشفان تفاصيل تكوينهما عصابة لسرقة الدراجات النارية في روض الفرج

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:50 م
عاطلان يكشفان تفاصيل تكوينهما عصابة لسرقة الدراجات النارية في روض الفرج سرقة دراجة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلان تم ضبطهما في روض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية، وكشفا عن كيفية سرقة الدراجات، حيث اعترفا باستخدامها أسلوب توصيل الأسلاك، وتمكنا من سرقة 4 دراجات نارية بذات الأسلوب.

أرشد المتهمان عن الدراجات المسروقة، وتم إحالتهما إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات.

باستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. .

 


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امن القاهرة

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