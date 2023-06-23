طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى 29 درجة

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل صباحا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 29 درجة، والصغرى تسجل 21 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.