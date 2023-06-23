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ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": الحوار الوطني عمل على إعادة تحالف 30 يونيو

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:33 م
ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": الحوار الوطني عمل على إعادة تحالف 30 يونيو ضياء رشوان
كتب الأمير نصرى

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قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه من حسن الحظ أن الحديث عن الحوار الوطني يأتي في سياق 30 يونيو، وتعريفه الشخصي والدائم لفهم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني هو دعوة إلى إعادة تحالف 30 يونيو. 
 
وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "ثم ماذا بعد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الحضور كلها في 30 يونيو غابوا عن بعضهم فترة، وانسدت القنوات فيما بينهم، وحدث سوء تفاهم، وهذا أجل الإصلاح السياسي فترة.
 
وأشار إلى أنه يظن أن الرئيس السيسي أدرك أن استعادة تحالف 30 يونيو أمر ضروري للغاية لمستقبل البلد والجمهورية الجديدة، خاصة أن 30 يونيو أطاحت بحكم "مش عاوز أوصفه لأنه موصوف جاهز"، لكن مكان ذلك لا بد أن تفعل شيئاً.

ضياء رشوان

المنسق العام للحوار الوطني

الحوار الوطني

30 يونيو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحالف 30 يونيو

القاهرة الاخبارية



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