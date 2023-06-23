اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 04:07 م
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ضبط مالك مخزن بحوزته لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة فى باب الشعرية

الجمعة، 23 يونيو 2023 03:57 م
ضبط مالك مخزن بحوزته لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة فى باب الشعرية لحوم فاسدة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مالك محل لحوم مجمدة لإدارته مخزن لحوم بدون ترخيص بالقاهرة، وحرر محضرا بالواقعة.

 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل لحوم مجمدة – مقيم بدائرة القسم يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من مقطعات اللحوم "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية"، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


لحوم مجمدة

مالك مخزن

الاستهلاك الادمى

مجهولة المصدر



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