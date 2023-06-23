ضبط المتهمين باقتحام منزل مواطن والاعتداء عليه في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشاكى (بائع متجول – مقيم بدائرة القسم) وتبين قيام (شقيق طليقة المذكور، ونجليه – مقيمين بدائرة القسم) بالتوجه لمحل سكن الشاكى والتعدى عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.