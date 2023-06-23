صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 6.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، وصعدت قطاعات السياحة والترفيه، والموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 1%، 0.5%، 0.2%، على التوالي.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.4%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%.

كما هبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، والتجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 17712.93 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3516.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5219.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 21459.43 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.13% ليغلق عند مستوى 5377.94 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 715.3 مليار جنيه إلى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.4 مليار جنيه إلى 220.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.