سلامة الغذاء بالدقهلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية، خلال الأسبوع الماضي، حملات موسعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك استمرارا لتنفيذ حملات ظبط الأسواق مع حلول عيد الاضحى المبارك.

أسفرت الحملات التي تمت خلال الفترة من 17/6/2023 حتي 22/6/2023 عن المرور على 61 منشأة غذائية في مختلف مراكز المحافظة كالتالي

حي شرق المنصورة

إعدام 20 كيلو حلويات متنوعة نتيجة التغير في الخواص، إعدام 15 كيلو كبده، و7 كيلو كفته نتيجة التغير في الخواص، إعدام 9 كيلو بانية نتيجة التغير في الخواص،

إعدام 11 كيلو سلطة متنوعة نتيجة التغير في الخواص، و 8 كيلو أجنحة فراخ، و5 كيلو فواكه مجففة نتيجة التغير في الخواص، حيث تم

تحرير 4 محاضر شهادات صحية، و2 غش تجاري، و1 محضر اشتراطات صحية

وشهد مركز ميت غمر

إعدام 15 كيلو فسيخ نتيجة التغير في الخواص، التحفظ علي 45 كيلو كبده، 10 كيلو كفته، 59 كيلو لحوم متنوعة، حيث تم تحرير عدد 11 محضر عدم إعلان أسعار و 9 محاضر غش تجاري

وشهد مركز بلقاس

اعدام 30 كيلو لحوم فراخ متنوعة متنوعة نتيجة التغير في الخواص،

اعدام 12 كيلو لحوم متنوعة نتيجة التغير في الخواص، اعدام 7 كيلو رنجه نتيجة التغير في الخواص،

تحفظ على 6 كيلو لحوم فراخ متنوعة، 96 كيلو لحوم متنوعة

تحرير 3 محاضر غش تجاري

وشهد مركز المنزلة

إعدام 33 كيلو مواد غذائية متنوعة نتيجة التغير في الخواص، تحرير 2 محضر عدم إعلان أسعار 3 محضر شهادات صحية، و2 محضر اشتراطات صحية

وشهد مركز ميت سلسيل

اعدام 224 كيلو مواد غذائية متنوعة ( لحوم -حلويات ) نتيجة التغير في الخواص، إعدام 40 لتر من الألبان نتيجة التغير في الخواص،

تحرير 2 محضر شهادات صحية، 2 محضر اشتراطات صحية

وأكد الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية لهيئة سلامة الغذاء، استمرار عمل اللجان التفتيشية المشكلة لمراقبة وضبط الأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، إلى جانب التصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار