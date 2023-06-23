"خطر صناعى" مشروع تخرج لطلاب آداب حلوان يتناول تأثيرات الذكاء الاصطناعى

كتب محمد صبحى

عُقدت كلية الآداب ب جامعة حلوان مناقشة مشاريع تخرج طلاب إعلام حلوان شعبة الإذاعة والتليفزيون، وقد حصل فيلم "خطر اصطناعي" على المركز الاول بحضور لجنة من كبار الاعلامين المصريين، حيث ضمت اللجنة كلًّا من: الاعلامى سمير عمر ، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق اسامه الشيخ ونقيب الاعلاميين طارق سعده .

كما أعرب الدكتور طارق سعدة "نقيب الإعلاميين و عضو مجلس الشيوخ" أن فكرة فيلم خطر اصطناعي هي فكرة عصرية وذلك بسبب تضمين التكنولوجيا الحديثة في الأعمال الفنية و أن هذه هي لغة العصر.

و أضاف المهندس أسامة الشيخ " الرئيس الأسبق لإتحاد الإذاعة و التلفزيون" أن فيلم خطر اصطناعي يعكس شيئين وهما ارتباط الشباب بزمنه و عصره و يعكس استيعاب الدارسيين في الجامعة للعلوم ثم تحولت إلى الإبداع.

كما أُعجب المهندس بدخلة التيم الخاصة بالمشروع لتقديم الفيلم أمام الحضور، و أضاف أيضاً أن عناصر الفيلم أكثر تكاملاً و تجذب انتباه المشاهد و قام بإيصال الرسالة بمنتهى البساطة للجمهور.

و قال الإعلامي سمير عمر " مدير مكتب قناة Sky News عربية " أن استهلال الفيلم جيد و أُعجب أيضا بعرض التيم أمام السادة الحضور ، وأضاف أن هناك أكثر من نقطة قوة في الفيلم و هي دخلة الفيلم، مشهد الزنزانة، مشهد التحقيقات و دخول الجرافيك مع التصوير في ذلك المشهد، و أيضاً مشهد نزول المجرمين من على السلم .

وعزم الطلاب في عرضهم على مناقشة قضية تشكل خطرًا كبيرًا ليس على المجتمع المصري فحسب، بل على المجتمع باكمله ؛ حيث ناقش "خطر اصطناعي"خطر التكنولوجيا علينا وبالاخص الذكاء الاصطناعى وتأثيره علينا ، كما أكدوا على أن اختيارهم للفكرة نابعٌ من رؤيتهم لحجم التأثير السلبي على المجتمع، ورغبتهم في التغيير للأفضل، لذا جاء الفيلم محذرًا كافة أطياف المجتمع من تلك الأفكار، وموضحًا لطرق بثها والشكل الصحيح للتعامل معها.

وعن الفيلم، فيُناقش "خطر اصطناعى" قضيه الديب فيك ، وذلك من خلال محورين رئيسيين؛ حيث يبدأ العرض بالحديث عن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا ) المتمثلة في انقسام الآراء بين فئات المجتمع في موضوعات لا تحتمل التعارض في وجهات النظر،

ثم يناقش الفيلم بمحوره الثاني تأثير الطلاب فى الجامعه واحساسهم بالوحده بها وقيامهم بفعل اى شىء واتجاهم للسوشيال ميديا للفت الانتباه - بالأخص - وذلك من خلال عرض الأفكار والعادات الدخيلة التى قد تدمر المجتمع ، ويُختتم العَمل بمعاقبه المخطئين حتى لا يتكرر هذا الفعل مره اخرى ، وتوعية الجمهور المستهدف بخطورة تلك الأفكار، وخطورة التعرّض لها دون رقيب أو وعي لتوجّهات تلك السرطانات الفكرية؛ وذلك بتحكيم الإنسان عقله والتفكير بشكل واعٍ وصحيح، والرجوع إلى تعاليمنا وعادات وتقاليد - والتصدي لتلك الافكار الهادمه.

أُنتِجَ فيلم "خطر اصطناعى" تحت إشراف الدكتورة مها حسنى، عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، الدكتورة سحر فاروق، رئيس قسم الاعلام عين شمس، وبإشراف الدكتورة هدير راضى، المدرس بالقسم.

ويضم فريق عمل الفيلم الطلاب: هاجر رضا ، بتول محمد ، دنيا حسن ، فاطمه مصطفى ، مريم احمد ، حبيبه ثروت ، محمد محسن ، محمود نور ، يحيى محمد ، سيف ابراهيم ، ميار نزيه ، ريم احمد ، شذى وليد ، رنا جمال ، يوسف وائل ، ميار محمود ، بافلى جوزيف ، طاهر رمضان ، محمود عادل ، محمد هانى ،مشيره حمدى ، عبدالرحمن عبداللطيف ، يوسف محمد ، إبرام موريس ، انعام نبيل .