تعرف على أهداف مؤشر تنافسية المحافظات المصرية فى 14 نقطة

أهداف إعداد المؤشر وأهميته
1- على مستوى الاقتصاد الكلى، يعمل المؤشر على دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات.
2- مساعدة الحكومة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاصة، في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.
3- مساعدة الحكومة فى متابعة تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة/ الاحتوائية والمتوازنة؛ لتغطى كل محافظات الجمهورية، وتحقيق رؤيتها.
4- تحسین ترتیب جمهورية مصر العربية في مؤشر تنافسية الدولة ككل.
5- يساهم في تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
6- يعمل على رصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة.
7- يساهم في معرفة مدى جاهزية المحافظة لتحقيق النمو المستدام وضمان مستوى معيشة ملائم للمواطن.
8- يساعد في رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية المحافظة.
9- قياس كفاءة أداء المحافظة ومستوى الأجهزة الحكومية بها، والخدمات التي تقدمها.
10- تحفيز المحافظات وتنافسها ما يساعدها على تحسين أدائها.
11- الاستفادة من النماذج الناجحة.
12- متابعة وتقييم ما يتم تطبيقه من سياسات وقرارات على مستوى المحافظة.
13- تيسير التفاوض بين المحافظة والحكومة المركزية.
14- تيسير التخطيط وتحديد الموارد والمشروعات المطلوبة لكل محافظة.
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