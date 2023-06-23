تحويلات مرورية بنفق طريق الواحات لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى الذكى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى الأتوبيس الترددى الذكى (B.R.T) تحديداً أعلى نفق طريق الواحات دائرى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من مدينتى (دريم- الفردوس) إتجاه طريق الفيوم وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مما يستلزم الغلق الكلى لنفق الواحات صباح غد السبت من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً.. وإجراء بعض التحويلات على النحو التالى:

القادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائرى يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائنة بعد نفق طريق الواحات.

الدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات وإستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.