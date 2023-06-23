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تجهيز 160 سريرًا و15 عيادة متخصصة لخدمة ضيوف الرحمن بمستشفى منى

الجمعة، 23 يونيو 2023 02:06 م
تجهيز 160 سريرًا و15 عيادة متخصصة لخدمة ضيوف الرحمن بمستشفى منى تجهيز الحجاج
كتب محمود عبد الراضى

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محمود-عبد-الراضى-مكه-المكرمة
 
أكمل مستشفى منى الوادي بالمشاعر المقدسة كافة التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام .
 
وأصبحت المستشفى في كامل جاهزيته لاستقبال المرضى من الحجاج الذين يتطلب وضعهم الصحي المتابعة عبرتخصيص 15 عيادة في تخصصات أمراض الباطنية والقلب والجراحة العامة وجراحة العظام والأمراض التنفسية إضافة إلى النساء والولادة وحالات العناية المركزة والحالات الطارئة.
 
وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 160 سريراً موزعة على أسرة للحالات الطارئة والإنعاش القلبي، إضافة الى أسرة للغسيل الكلوي وحالات الاشتباه بالأمراض التنفسية ، وغرف للعزل السالب، كما تم تخصيص أكثر من 20 سريراً لضربات الشمس تحسباً لأي حالات إجهاد حراري وإنهاك متوقعة.
 
ويضم المستشفى في مرافقه غرفا للعمليات ، وحالات الولادة ، ومناظير الجهاز الهضمي وبنكا للتبرع بالدم، كما يشتمل على قسم للتعقيم وآخر للأشعة وأجهزة متحركة وجهاز ثابت، إضافة إلى أجهزة أشعة مقطعية وتلفزيونية، ومختبر مجهز لإجراء جميع التحاليل والفحوصات المخبرية ووحدة للغسيل الكلوي والمناظير.

 


تجهيز الحجاج

160 سريرا

عيادات متخصصة

ضيوف الرحمن

مكة المكرمة



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