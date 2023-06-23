التحقيقات: لص الدراجات البخارية في مصر القديمة نفذ جريمتين بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل، المتهم بسرقة الدرجات البخارية في منطقة مصر القديمة، أقر بارتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بأسلوب توصيل الاسلاك.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" ، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.