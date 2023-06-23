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أطول إضراب فى تاريخ هيئة الخدمات الصحية..

الأطباء المبتدئون فى إنجلترا يصعدون إضرابهم ويعلنون عن توقف 5 أيام فى يوليو

الجمعة، 23 يونيو 2023 03:20 م
الأطباء المبتدئون فى إنجلترا يصعدون إضرابهم ويعلنون عن توقف 5 أيام فى يوليو إضراب بريطانيا ـ ارشيفية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأطباء المبتدئين في إنجلترا سينظمون إضرابًا لمدة خمسة أيام الشهر المقبل فيما يُعتقد أنه أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الجمعية الطبية البريطانية (BMA)  سينسحبون من 13 إلى 18 يوليو في تصعيد دراماتيكي لنزاعهم مع الحكومة حول الأجور والتوظيف.
 
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أظهر فيه مسح أجرته مؤسسة أعضاء الجمعية الطبية البريطانية أن الأطباء المبتدئين أفادوا بأنهم غمروا بمزيد من الفرص للانتقال إلى الخارج في الأشهر الأربعة الماضية أكثر من أي وقت مضى.
 
وقال ما يزيد قليلاً عن نصف الأطباء المبتدئين الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 2000 طبيب إنهم تلقوا المزيد من إعلانات الوظائف من شركات التوظيف في وظائف بالخارج منذ الإعلان عن الإضرابات.
 
وتم الكشف عن أن حكومة جنوب أستراليا دفعت ثمن الشاحنات لإرسالها إلى خطوط اعتصام الأطباء المبتدئين التي تحمل إعلانات وظائف تقدم رواتب محسّنة إذا هاجر هؤلاء الأطباء.
 
وقال الرئيسان المشاركان للجنة الأطباء المبتدئين في أعضاء الجمعية الطبية البريطانية ، الدكتور روبرت لورينسون والدكتور فيفيك تريفيدي: "إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية  هي واحدة من أكثر الإنجازات التي يفتخر بها هذا البلد ومن المخجل أن لدينا حكومة تبدو راضية عن السماح لها بالتراجع إلى نقطة الانهيار."
 
وأضاف "مع مرور أيام قليلة على عيد ميلاد هيئة الخدمات الوطنية الصحية الخامس والسبعين ، ترك إهمال قوتها العاملة 7.4 مليون شخص على قوائم الانتظار للجراحة والإجراءات ، و 8.500 من وظائف الأطباء الشاغرة في المستشفيات ، بينما يتم مغازلة الأطباء من الحكومات الأجنبية." 
 
وتابع قائلا "لقد مر ما يقرب من أسبوع منذ انتهاء الجولة الأخيرة من الإضرابات ولكن لم نسمع مرة واحدة من رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك أو وزير الصحة ستيف باركلي فيما يتعلق بإعادة فتح المفاوضات منذ انهيار محادثاتنا وإلغاء جميع الاجتماعات المقررة قبل شهر."
 
 

اضرابات بريطانيا

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