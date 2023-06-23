إصابة 5 أطفال فى انقلاب لعبة داخل ملاهى بشبين القناطر

شهدت قرية الساورة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال وشباب بإصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي، وهم "أحلام أحمد عبد الرحمن"، 14 سنة، كفر شبين، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحبيبة محمد البجوتي، 13 سنة، كفر شبين، مصابة بكدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود، 11 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحنين وحيد ربيع 16 سنة، طحانوب، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى أحمد حسين 17 سنة، كفر شبين، اشتباه كسر بالساق الأيسر.

وكشف مصدر بمستشفى شبين القناطر، أنه تم التصريح لثلاث حالات بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة، فيما تم حجز حالتين لإجراء التدخلات الجراحية لهم.